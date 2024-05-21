Последний звонок в школах Коми проведут 25 мая

фото редакции

Этот день станет общим для всей республики. На планерке, которая прошла в мэрии 21 мая, стало известно, что для выпускников 9-х и 11-х классов в Сыктывкаре последний звонок прозвучит 25 мая.

Наталья Котелина, заместитель начальника управления образования администрации города, сообщила об этом и добавила, что в день окончания учебы будут усилены меры безопасности, включая проведение рейдов с участием правоохранительных органов и родителей, а также дежурства в администрациях.

Как отметила докладчик, акцию окончания учебного года отметят 4163 ученика 9-х и 11-х классов в столице республики Коми.