Последний звонок в школах Коми проведут 25 мая
- 18:00 21 мая
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- Белла Лебедева
Этот день станет общим для всей республики.
На планерке, которая прошла в мэрии 21 мая, стало известно, что для выпускников 9-х и 11-х классов в Сыктывкаре последний звонок прозвучит 25 мая.
Наталья Котелина, заместитель начальника управления образования администрации города, сообщила об этом и добавила, что в день окончания учебы будут усилены меры безопасности, включая проведение рейдов с участием правоохранительных органов и родителей, а также дежурства в администрациях.
Как отметила докладчик, акцию окончания учебного года отметят 4163 ученика 9-х и 11-х классов в столице республики Коми.
Стоит отметить, что в 2023 году последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов проходил в традиционном очном формате в единый день, 22 мая. Однако в текущем учебном году в школах Коми этот торжественный момент запланирован на 25 мая.