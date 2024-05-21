В Сыктывкаре выявили более 200 домов с признаками обрушения

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На пресс-конференции, состоявшейся 21 мая, мэр Сыктывкара Владимир Голдин объявил о выявлении 235 домов с признаками обрушения в городе. Он отметил, что власти постоянно ищут источники финансирования для расселения жителей из этих домов, надеясь на поддержку новой федеральной программы по ликвидации аварийного жилья.

Вместо прежнего критерия, основанного на дате признания дома аварийным, теперь есть отдельный список из 235 домов. Планируется, что именно они будут первыми включены в программу. Есть различные категории аварийных домов, включая те, которые представляют угрозу обрушения. Следовательно, эти 235 домов будут включены в программу в первую очередь, отметил мэр.

В случае необходимости крупных средств власти обратятся за поддержкой к правительству республики Коми.