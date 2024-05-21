Сыктывкарцам объяснили, как сэкономить на отоплении
- 16:30 21 мая
- 0+
- Белла Лебедева
21 мая на пресс-конференции с представителями СМИ мэр Сыктывкара Владимир Голдин заявил, что вопреки благоприятной температуре на улице, жилой фонд в столице Коми продолжает оставаться под отоплением.
Голдин напомнил, что по установленным нормам системы отопления в жилых зданиях могут отключаться, если среднесуточная температура окружающей среды продержится на уровне 8 градусов и выше в течение пяти суток. В свете изменчивой погоды в столице региона, власти пока не принимают решение о завершении отопительного сезона, бдительно следуя за прогнозами метеорологов.
В рамках возможностей жильцов многоквартирных домов глава города призвал к самостоятельному контролю над расходами на коммунальные услуги:
У многих домов есть возможность самостоятельно регулировать температурный режим. Большинство граждан это уже понимает и активно использует. Они обращаются в ТСЖ, проводят собрания жильцов и настраивают систему отопления в экономичном режиме, пояснил Голдин.