Сыктывкарцам объяснили, как сэкономить на отоплении

21 мая на пресс-конференции с представителями СМИ мэр Сыктывкара Владимир Голдин заявил, что вопреки благоприятной температуре на улице, жилой фонд в столице Коми продолжает оставаться под отоплением.

Голдин напомнил, что по установленным нормам системы отопления в жилых зданиях могут отключаться, если среднесуточная температура окружающей среды продержится на уровне 8 градусов и выше в течение пяти суток. В свете изменчивой погоды в столице региона, власти пока не принимают решение о завершении отопительного сезона, бдительно следуя за прогнозами метеорологов.