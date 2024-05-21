В Усть-Цилемском районе вода подтопила несколько населенных пунктов

Фото: скриншот видео ГУ МЧС по Коми

В результате резкого изменения погоды произошли непредвиденные последствия для местных жителей Усть-Цилемского района Коми. 20 мая вода из-за ледяного затора на реке Пижма вышла из берегов и затопила приусадебные участки в деревне Загривочная. Ситуация осложнилась еще 21 мая, когда вода проникла в частные дома в деревне Скитская.

Местные жители делятся в сети фото и видео затопленных домов. На видео, снятом в деревне Скитская, видно, что в некоторых домах воды было по колено, а на лодке можно было отплывать прямо от порога. Информация о пропавших без вести или пострадавших не поступала, однако власти приняли меры для восстановления обстановки в районе.

Совместная оперативная группа администрации Усть-Цилемского района и главного управления МЧС по Коми проводит воздушную разведку гидрологической обстановки для дальнейшего принятия мер реагирования. По данным на 12:50 21 мая подтоплено 35 приусадебных участков в деревне Загривочная. Районная администрация на следующий день объявила о введении режима «Повышенная готовность».