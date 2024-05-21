В Эжве выпавший из окна школьник получил множественные травмы

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В Эжве произошел несчастный случай с ребенком, о котором мало что известно. По предварительным данным, 20 мая восьмилетний мальчик упал из окна третьего этажа жилого дома в Эжвинском районе Сыктывкара.

По информации, полученной от регионального Минздрава, ребенок в отделении реанимации и интенсивной терапии РДКБ. Его состояние оценивается как тяжелое в связи с полученными множественными травмами.

Правоохранительные органы проводят проверку по данному происшествию. По данным полиции, семья ребенка является благополучной и не являлась объектом внимания правоохранительных органов ранее.

МВД по Коми не упускает возможности напомнить основные правила безопасности и рекомендует родителям, открывающим окна в квартире для проветривания, убедиться, что ребенок находится под присмотром.