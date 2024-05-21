В Эжве выпавший из окна школьник получил множественные травмы
- 14:30 21 мая
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- Белла Лебедева
В Эжве произошел несчастный случай с ребенком, о котором мало что известно.
По предварительным данным, 20 мая восьмилетний мальчик упал из окна третьего этажа жилого дома в Эжвинском районе Сыктывкара.
По информации, полученной от регионального Минздрава, ребенок в отделении реанимации и интенсивной терапии РДКБ. Его состояние оценивается как тяжелое в связи с полученными множественными травмами.
Правоохранительные органы проводят проверку по данному происшествию. По данным полиции, семья ребенка является благополучной и не являлась объектом внимания правоохранительных органов ранее.
МВД по Коми не упускает возможности напомнить основные правила безопасности и рекомендует родителям, открывающим окна в квартире для проветривания, убедиться, что ребенок находится под присмотром.
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Советуется не использовать москитные сетки без дополнительной защиты.
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Рекомендуется избегать размещения мебели около оконных проемов, которая может позволить ребенку самостоятельно забраться на подоконник.
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Предлагается установить блокираторы на оконные рамы.