Что входит в весенние осмотры сыктывкарских домов
- 13:43 21 мая
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- Дарья Шучалина
Читатели «Про Города» из числа ответственных жильцов многоэтажек попросили нашу редакцию выяснить: какие виды работ должны проводить управляющие компании, ТСЖ и ЖСК в весенний период? Консультацию для наших подписчиков мы получили в прокуратуре Коми.
Как пояснил нашим читателям старший прокурор отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства Алексей Козлов, не только для Сыктывкара, но и для всех остальных муниципалитетов Коми наступает пора плановых весенних осмотров многоквартирных домов. Делать это должны управленцы жилфондом. Причем бесплатно – в рамках договоров управления взятыми на себя жилыми зданиями.
- Весной важно понять: в каком состоянии находится тот или иной дом после очередной зимы, - пояснил «Про Городу» Алексей Ильич. – Осмотры проводятся в отношении каждого элемента общедомового имущества по отдельности: фундамент, подвал, фасад, чердак, кровля и так далее.
Результат обследования должен быть объективно отражен в сезонном акте и журнале. В этом документе следует указать все выявленные дефекты. А дальше компания или товарищество принимают решение: подлежат ли эти дефекты устранению в рамках текущего содержания жилфонда – за счет ежемесячной платы собственников квадратных метров. Такую работу УК, ТСЖ и ЖСК ведут в рамках Минимального перечня работ и услуг, установленного федеральным законодательством.
- Если же результаты весеннего осмотра покажут, что требуются дополнительные затраты, понести которые предстоит вне Минимального перечня, в таком случае управленцы жилфондом должны инициировать проведение общего собрания собственников, на котором их задача – убедить жильцов проголосовать за дополнительный сбор средств для ремонтных работ, - уточнил собеседник «Про Города».
Особое внимание он обратил на важность весенней проверки управленцами жилфондом вентиляционных и дымовых каналов в тех домах, которые подключены к центральным сетям газоснабжения.
- С учетом изменений российского законодательства, отныне с апреля по июнь каждого года структуры, ответственные за управление домами, обязаны проверять текущее состояние данных объектов, - резюмировал Алексей Козлов. - Есть будут выявлены засоры, они подлежат оперативному устранению во избежание рисков возникновения ЧП и других серьезных проблем с эксплуатацией этого вида инженерных систем в домах.
В регцентре «ЖКХ Контроль» по Коми «Про Городу» добавили, что отслеживать качество проводимых управленцами жилфондом весенних осмотров вправе совет дома. А если способ управления избран в формате ТСЖ, то – члены его правления и старшие по подъездам:
- Если же управляющая компания, товарищество или кооператив отказываются отчитаться о том, как проведены осмотры, вы как собственники жилья можете направить жалобу в госжилинспекцию по месту жительства. В этом органе надзора специалисты на основании вашего заявления смогут провести проверку, чтобы убедиться: насколько основательно управленцы домом подходят к предстоящей летом кампании по подготовке жилфонда к следующему отопительному сезону.