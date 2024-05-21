Что входит в весенние осмотры сыктывкарских домов

Читатели «Про Города» из числа ответственных жильцов многоэтажек попросили нашу редакцию выяснить: какие виды работ должны проводить управляющие компании, ТСЖ и ЖСК в весенний период? Консультацию для наших подписчиков мы получили в прокуратуре Коми.

Как пояснил нашим читателям старший прокурор отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства Алексей Козлов, не только для Сыктывкара, но и для всех остальных муниципалитетов Коми наступает пора плановых весенних осмотров многоквартирных домов. Делать это должны управленцы жилфондом. Причем бесплатно – в рамках договоров управления взятыми на себя жилыми зданиями.

- Весной важно понять: в каком состоянии находится тот или иной дом после очередной зимы, - пояснил «Про Городу» Алексей Ильич. – Осмотры проводятся в отношении каждого элемента общедомового имущества по отдельности: фундамент, подвал, фасад, чердак, кровля и так далее.

Результат обследования должен быть объективно отражен в сезонном акте и журнале. В этом документе следует указать все выявленные дефекты. А дальше компания или товарищество принимают решение: подлежат ли эти дефекты устранению в рамках текущего содержания жилфонда – за счет ежемесячной платы собственников квадратных метров. Такую работу УК, ТСЖ и ЖСК ведут в рамках Минимального перечня работ и услуг, установленного федеральным законодательством.