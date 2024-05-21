Деревню в Усть-Цилемском районе может затопить
- 13:45 21 мая
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- Белла Лебедева
Штормовое предупреждение объявлено из-за затора льда на реке Пижма у деревни Загривочной.
В связи с возникновением затора льда на реке Пижма у деревни Загривочной, в Республике Коми, поступило штормовое предупреждение от ГУ МЧС России. В своем обращении, представители ведомства рекомендуют местным жителям следить за развитием паводковой ситуации, включая получение информации через средства массовой информации.
При ухудшении обстановки, власти советуют принять следующие меры:
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отключить электричество, воду и газ, а также потушить огонь в горящих печах;
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переместить ценные вещи и мебель на верхние этажи или чердак;
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закрыть окна, двери или забить их досками;
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выпустить животных из помещений и отвязать собак;
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переместить дрова и другие предметы, которые могут быть унесены при подъеме воды, в безопасное место;
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вынести из подвалов все, что может быть повреждено водой;
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быть готовым к эвакуации;
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вывести сельскохозяйственную технику и автомобили с прирусловых участков.