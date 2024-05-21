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Деревню в Усть-Цилемском районе может затопить

Деревню в Усть-Цилемском районе может затопитьфото редакции

Штормовое предупреждение объявлено из-за затора льда на реке Пижма у деревни Загривочной.

В связи с возникновением затора льда на реке Пижма у деревни Загривочной, в Республике Коми, поступило штормовое предупреждение от ГУ МЧС России. В своем обращении, представители ведомства рекомендуют местным жителям следить за развитием паводковой ситуации, включая получение информации через средства массовой информации.

При ухудшении обстановки, власти советуют принять следующие меры:

  • отключить электричество, воду и газ, а также потушить огонь в горящих печах;

  • переместить ценные вещи и мебель на верхние этажи или чердак;

  • закрыть окна, двери или забить их досками;

  • выпустить животных из помещений и отвязать собак;

  • переместить дрова и другие предметы, которые могут быть унесены при подъеме воды, в безопасное место;

  • вынести из подвалов все, что может быть повреждено водой;

  • быть готовым к эвакуации;

  • вывести сельскохозяйственную технику и автомобили с прирусловых участков.

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