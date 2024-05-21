Суд обязал продавца из Ухты возместить ущерб американской компании

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На индивидуального предпринимателя из Ухты под иск в владелец спортивного бренда Under Armour. Предприниматель продавал на маркетплейсе товары, на которых были изображены логотипы указанного бренда. Компания потребовала взыскать 50 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки и оправдать расходы на покупку поддельных товаров. В свою очередь, предприниматель заявил о том, что иски компании нарушают закон, так как они якобы злоупотребляют своими правами.

Представитель компании приобрел один товар с логотипом Under Armour на маркетплейсе в июне 2023 года и установил, что товар оказался поддельным. Торговец игнорировал претензии компании, в результате чего инцидент завершился в суде. Суд подчеркнул, что никто не имеет права использовать без разрешения правообладателя аналогичные с его товарным знаком обозначения.