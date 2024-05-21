В Ухте пенсионерка стала жертвой мошенников и потеряла более 6 миллионов рублей

Он убедил женщину, что для сохранности средств необходимо снять их со счёта и передать его коллеге, который якобы обеспечит их безопасность.

В отделение полиции города Ухты обратилась пожилая женщина, 1946 года рождения, с заявлением о том, что стала жертвой мошенничества. О данном инциденте сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел по Республике Коми.