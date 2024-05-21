В Ухте пенсионерка стала жертвой мошенников и потеряла более 6 миллионов рублей
- 11:45 21 мая
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- Белла Лебедева
Он убедил женщину, что для сохранности средств необходимо снять их со счёта и передать его коллеге, который якобы обеспечит их безопасность.
В отделение полиции города Ухты обратилась пожилая женщина, 1946 года рождения, с заявлением о том, что стала жертвой мошенничества. О данном инциденте сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел по Республике Коми.
Пенсионерка рассказала, что в декабре прошлого года ей начали звонить незнакомые люди. Один из них представился работником силового ведомства и сообщил ухтинке о том, что неизвестные пытаются списать все деньги с её лицевого счёта. Веря в слова лжесотрудника силовых структур, пенсионерка пошла в ближайшее отделение банка, где сняла около 5 миллионов рублей, якобы для покупки недвижимости для своей внучки. После этого она передала деньги курьеру, который прибыл к её дому.
Через некоторое время с женщиной связался лжебанкир, который настоятельно порекомендовал перевести оставшиеся средства на «безопасный» банковский счёт. Под влиянием мошенников пожилая жительница Ухты в течение длительного времени перечисляла деньги на указанные счета.
В результате обмана общая сумма ущерба, который понесла пенсионерка, составила более 6 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается мошенничества, совершённого в особо крупном размере.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят все необходимые оперативно-розыскные мероприятия для раскрытия этого преступления и поиска злоумышленников.