Три многоквартирных дома в Усть-Куломском районе отремонтировали за неделю
- 10:30 21 мая
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- Белла Лебедева
Также были заменены двигатели и тросы лифтов, а также установлено современное электронное обеспечение для обновлённых подъёмных механизмов.
На прошлой неделе в Республике Коми успешно завершены работы по капитальному ремонту в трёх многоквартирных жилых домах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Коми.
Одним из ключевых проектов стал капремонт инженерных систем теплоснабжения в городе Емва по адресу улица Октябрьская, дом 14. В ходе работ были заменены стальные трубопроводы и отопительные приборы. Кроме того, для повышения эффективности и безопасности системы отопления была выполнена установка запорной арматуры на отопительные приборы, что позволит обеспечить более точный контроль за распределением тепла в здании.
В Усинске работы коснулись замены лифтового оборудования в двух домах: на улице Молодежная, дом 22 и улице Пионерская, дом 1. В рамках проекта в этих многоквартирных домах установлены новые кабины лифтов с антивандальным покрытием, оснащённые светодиодным освещением, зеркалами и поручнями для удобства пассажиров.
Эти работы стали частью более широкой программы по обновлению и модернизации жилищного фонда региона. В 2024 году планируется провести капитальный ремонт в 302 многоквартирных домах, которые входят в фонды капитального ремонта на счетах регионального оператора. На данный момент уже приняты работы и услуги в 37 домах, что свидетельствует о значительном продвижении в реализации этой масштабной программы.