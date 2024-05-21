Три многоквартирных дома в Усть-Куломском районе отремонтировали за неделю

Также были заменены двигатели и тросы лифтов, а также установлено современное электронное обеспечение для обновлённых подъёмных механизмов.

На прошлой неделе в Республике Коми успешно завершены работы по капитальному ремонту в трёх многоквартирных жилых домах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Коми.