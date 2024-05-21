Десять жителей Усть-Куломского района лишены водительских прав из-за медицинских диагнозов
- 09:00 21 мая
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- Белла Лебедева
В рамках этой работы были выявлены серьёзные нарушения, связанные с допуском к управлению транспортными средствами.
Прокуратура Усть-Куломского района провела проверку на предмет соблюдения законодательства, связанного с безопасностью дорожного движения.
В частности, в ходе проверки было установлено, что 11 жителей района, обладающих водительскими правами, находятся на диспансерном учёте у врача-нарколога и врача-психиатра. У этих лиц диагностированы заболевания, в связи с которыми, согласно действующему законодательству, им строго запрещено управлять транспортными средствами. Это положение основано на необходимости обеспечения безопасности как самих водителей, так и всех участников дорожного движения.
В ответ на выявленные нарушения прокуратура Усть-Куломского района инициировала юридические действия, направив в суд 11 исковых заявлений. Цель этих заявлений — официально прекратить действие прав на управление транспортными средствами для указанных лиц, учитывая риск, который они представляют на дороге.
На данный момент суд удовлетворил 10 из 11 поданных исков. Оставшееся дело продолжает находиться на рассмотрении, и ожидается, что и по нему будет вынесено аналогичное решение в интересах общественной безопасности.