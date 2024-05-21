Десять жителей Усть-Куломского района лишены водительских прав из-за медицинских диагнозов

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В рамках этой работы были выявлены серьёзные нарушения, связанные с допуском к управлению транспортными средствами. Прокуратура Усть-Куломского района провела проверку на предмет соблюдения законодательства, связанного с безопасностью дорожного движения.

В частности, в ходе проверки было установлено, что 11 жителей района, обладающих водительскими правами, находятся на диспансерном учёте у врача-нарколога и врача-психиатра. У этих лиц диагностированы заболевания, в связи с которыми, согласно действующему законодательству, им строго запрещено управлять транспортными средствами. Это положение основано на необходимости обеспечения безопасности как самих водителей, так и всех участников дорожного движения.

В ответ на выявленные нарушения прокуратура Усть-Куломского района инициировала юридические действия, направив в суд 11 исковых заявлений. Цель этих заявлений — официально прекратить действие прав на управление транспортными средствами для указанных лиц, учитывая риск, который они представляют на дороге.