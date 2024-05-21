В Коми обнаружили тело мертвой женщины, что погибла по вине мужа

В Ухте перед судом предстанет 54-летнтй местный житель, что изнасиловал, а после убил свою жену. Эту информацию подтвердили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Как указано в материалах дела, происшествие зафиксировано в октябре минувшего 2023 года. Мужчина проводил время со своей женой в квартире одного из домов по улице Строительной в посёлке Ярега. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент беседа супругов обернулась скандалом. Тогда разъярённый сельчанин схватил женщину, изнасиловал её, а после убил с особой жестокостью.