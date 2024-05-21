В Коми обнаружили тело мертвой женщины, что погибла по вине мужа
- 08:30 21 мая
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- Татьяна Зубова
В Ухте перед судом предстанет 54-летнтй местный житель, что изнасиловал, а после убил свою жену. Эту информацию подтвердили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Как указано в материалах дела, происшествие зафиксировано в октябре минувшего 2023 года. Мужчина проводил время со своей женой в квартире одного из домов по улице Строительной в посёлке Ярега. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент беседа супругов обернулась скандалом. Тогда разъярённый сельчанин схватил женщину, изнасиловал её, а после убил с особой жестокостью.
Агрессора задержали и допросили. Он полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Следователи инкриминируют фигуранту сразу две статьи: убийство, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера и действиях сексуального характера с применением насилия, совершенными с особой жестокостью.
В настоящий момент собрана доказательная база, далее дело направят в суд, где его рассмотрят по существу.