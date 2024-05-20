В Коми оплата игровой валюты обошлась родителям школьницы в крупную сумму

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В Коми женщина столкнулась с мошенниками при покупке виртуальной валюты для онлайн-игры, сообщает пресс-служба МВД по Коми. В полицию Корткеросского района обратилась 47-летняя жительница. Она рассказала, что её 11-летняя дочь стала жертвой интернет-мошенников.

По словам потерпевшей, в одном из закрытых мессенджеров, используемых для общения в онлайн-игре, неизвестные лица предложили её дочери приобрести игровую валюту по очень низкой цене. Мошенники убедили девочку, что они могут контролировать процесс платежа через личный кабинет в банковской системе, чтобы убедиться, что с карты будет списана только заявленная маленькая сумма. Для этого они попросили девочку сообщить все данные банковской карты её матери, включая номер карты, срок действия и CVV-код, а также код подтверждения, который был отправлен на смартфон владельца карты.

Доверившись мошенникам, девочка передала необходимые сведения. Однако обещанная игровая валюта так и не была зачислена на её аккаунт. В итоге, как выяснилось позднее, с банковской карты её матери было списано более 27 тысяч рублей.