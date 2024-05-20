Жительница Коми на дороге в Вуктыл увидела семейство медведей

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Четырех косолапых равнодушных зверя не обратили внимания на автомобильные сигналы. Трое из них с безмятежностью пересекли дорогу, в то время как четвертый предпочел остаться на месте.

Видео, опубликованное Светланой Колосовой на ее странице в социальной сети "ВКонтакте" 17 мая, стало лишь еще одним эпизодом встречи с дикими животными в этом году.

Ранее, на дороге рядом с Озьягом в Усть-Куломском районе, заметили бегущего медвежонка. Следы медведей обнаружили в начале апреля в национальном парке "Койгородский". В середине месяца животных засняли около дорог в Ухте и Сосногорске.