Жительница Коми на дороге в Вуктыл увидела семейство медведей
- 12:00 20 мая
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- Белла Лебедева
Четырех косолапых равнодушных зверя не обратили внимания на автомобильные сигналы.
Трое из них с безмятежностью пересекли дорогу, в то время как четвертый предпочел остаться на месте.
Видео, опубликованное Светланой Колосовой на ее странице в социальной сети "ВКонтакте" 17 мая, стало лишь еще одним эпизодом встречи с дикими животными в этом году.
Ранее, на дороге рядом с Озьягом в Усть-Куломском районе, заметили бегущего медвежонка. Следы медведей обнаружили в начале апреля в национальном парке "Койгородский". В середине месяца животных засняли около дорог в Ухте и Сосногорске.
Андрей Королев, работник отдела экологии животных Института биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук подчеркнул, что подкормка медведей у дороги является нежелательным. Эти животные начинают зависеть от легкодоступной пищи, и в итоге большинство из них либо гибнет, либо подвергается отстрелу.