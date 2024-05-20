В Сыктывкаре неизвестный электросамокатчик сбил ребенка

В настоящее время, госавтоинспекторы МВД по Коми розыскивают водителя электросамоката, чтобы привлечь его к ответственности за совершенное ДТП.

Госавтоинспекторы активно разыскивают водителя электросамоката, который скрылся после того, как сбил ребенка в Кировском парке Сыктывкара.