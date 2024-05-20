В Сыктывкаре неизвестный электросамокатчик сбил ребенка
- 11:45 20 мая
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- Белла Лебедева
В настоящее время, госавтоинспекторы МВД по Коми розыскивают водителя электросамоката, чтобы привлечь его к ответственности за совершенное ДТП.
Госавтоинспекторы активно разыскивают водителя электросамоката, который скрылся после того, как сбил ребенка в Кировском парке Сыктывкара.
Инцидент произошел 19 мая около 20:30 по улице Кирова. Неизвестный мужчина ехал на своем электросамокате и столкнулся с трехлетним мальчиком, который внезапно перебегал дорогу напротив дома №36.
После столкновения водитель самоката решил скрыться с места происшествия. В результате происшествия, пострадавшему мальчику диагностировали черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Семья пострадавшего обратилась за медицинской помощью после случившейся аварии.