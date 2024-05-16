Стало известно, на сколько вырастут тарифы на ЖКУ в Коми
- 13:45 16 мая
- 0+
- Белла Лебедева
Рост тарифов на коммунальные услуги ожидается в республике Коми с 1 июля.
По информации председателя республиканского комитета по тарифам Анны Тюрниной, последнее пересмотрение тарифов состоялось в декабре 2022 года.
Согласно данным, предоставленным на прямой линии 16 мая, тарифы на электричество возрастут на 9%, на тепловую энергию - на 13,5% (за исключением сельских жителей, которые платят свыше 3 тысяч рублей и получат заморозку тарифов), на услуги водоснабжения и водоотведения - до 13,5%, на услуги газоснабжения - на 11%, на вывоз мусора - на 3,3%.
Анна Тюрнина разъяснила, что ожидается, что рост тарифов на твердое топливо не превысит 13,5% в зависимости от характеристик топлива, объема его разделки и способа доставки.
Председатель комитета объяснила, что рост тарифов обусловлен инфляцией и необходимостью повышения зарплат для работников предприятий, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с января 2024 года.
В регионе Коми предусмотрены меры поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. Эти меры распространяются как на региональных, так и на федеральных льготников. Для федеральных льготников, однако, поддержка по оплате коммунальных услуг в республике предусмотрена дополнительно к федеральным выплатам.
Кроме того, правительство Коми возмещает расходы ресурсоснабжающим организациям, чтобы снизить финансовую нагрузку на жителей сельских населенных пунктов, где суммы платежей выше из-за больших расстояний.