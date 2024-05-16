Стало известно, на сколько вырастут тарифы на ЖКУ в Коми

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Рост тарифов на коммунальные услуги ожидается в республике Коми с 1 июля. По информации председателя республиканского комитета по тарифам Анны Тюрниной, последнее пересмотрение тарифов состоялось в декабре 2022 года.

Согласно данным, предоставленным на прямой линии 16 мая, тарифы на электричество возрастут на 9%, на тепловую энергию - на 13,5% (за исключением сельских жителей, которые платят свыше 3 тысяч рублей и получат заморозку тарифов), на услуги водоснабжения и водоотведения - до 13,5%, на услуги газоснабжения - на 11%, на вывоз мусора - на 3,3%.

Анна Тюрнина разъяснила, что ожидается, что рост тарифов на твердое топливо не превысит 13,5% в зависимости от характеристик топлива, объема его разделки и способа доставки.

Председатель комитета объяснила, что рост тарифов обусловлен инфляцией и необходимостью повышения зарплат для работников предприятий, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с января 2024 года.

В регионе Коми предусмотрены меры поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. Эти меры распространяются как на региональных, так и на федеральных льготников. Для федеральных льготников, однако, поддержка по оплате коммунальных услуг в республике предусмотрена дополнительно к федеральным выплатам.