Девочку из Печоры обманули при покупке снаряжения в онлайн-игре
- 13:00 16 мая
- 0+
- Белла Лебедева
Сотрудники МВД по Коми сообщили о случившемся мошенничестве, в котором пострадала 12-летняя девочка.
По данным полиции, ребенок играл на онлайн-платформе и общался в групповом чате с другими пользователями.
Во время общения с одним из них, ребенку предложили купить виртуальное снаряжение за реальные деньги. Злоумышленник отправил девочке ссылку и запросил ввести данные своей банковской карты, а также сообщить код из СМС. Девочка последовала инструкции и воспользовалась картой своих родителей. В результате за счета списали более 29 тысяч рублей.
После произошедшего инцидента местная жительница обратилась в печорский отдел полиции, сообщив о случившемся. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета".
Полиция напоминает о необходимости быть внимательными к иностранным лицам, которые могут связаться с вами в групповых чатах и предлагать сомнительные услуги за деньги, особенно касающиеся передачи личных данных. В случае подобных звонков и сообщений, сразу же свяжитесь с полицией или банком для блокировки карты.