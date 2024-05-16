Девочку из Печоры обманули при покупке снаряжения в онлайн-игре

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Сотрудники МВД по Коми сообщили о случившемся мошенничестве, в котором пострадала 12-летняя девочка. По данным полиции, ребенок играл на онлайн-платформе и общался в групповом чате с другими пользователями.

Во время общения с одним из них, ребенку предложили купить виртуальное снаряжение за реальные деньги. Злоумышленник отправил девочке ссылку и запросил ввести данные своей банковской карты, а также сообщить код из СМС. Девочка последовала инструкции и воспользовалась картой своих родителей. В результате за счета списали более 29 тысяч рублей.

После произошедшего инцидента местная жительница обратилась в печорский отдел полиции, сообщив о случившемся. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета".