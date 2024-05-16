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Девочку из Печоры обманули при покупке снаряжения в онлайн-игре

Девочку из Печоры обманули при покупке снаряжения в онлайн-игрефото редакции

Сотрудники МВД по Коми сообщили о случившемся мошенничестве, в котором пострадала 12-летняя девочка.

По данным полиции, ребенок играл на онлайн-платформе и общался в групповом чате с другими пользователями.

Во время общения с одним из них, ребенку предложили купить виртуальное снаряжение за реальные деньги. Злоумышленник отправил девочке ссылку и запросил ввести данные своей банковской карты, а также сообщить код из СМС. Девочка последовала инструкции и воспользовалась картой своих родителей. В результате за счета списали более 29 тысяч рублей.

После произошедшего инцидента местная жительница обратилась в печорский отдел полиции, сообщив о случившемся. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета".

Полиция напоминает о необходимости быть внимательными к иностранным лицам, которые могут связаться с вами в групповых чатах и предлагать сомнительные услуги за деньги, особенно касающиеся передачи личных данных. В случае подобных звонков и сообщений, сразу же свяжитесь с полицией или банком для блокировки карты.

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