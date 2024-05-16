В Коми многодетным семьям позволят раз в месяц бесплатно посещать музей
- 12:00 16 мая
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- Белла Лебедева
Общественное обсуждение проектов поправок закончится 21 мая.
Администрация Коми предлагает дополнить республиканский закон о социальной поддержке населения, чтобы удовлетворить требования указа президента России о мерах социальной поддержки многодетных семей. Министерство культуры и архивного дела Коми опубликовало на портале общественного обсуждения проекты поправок, согласно которым многодетные семьи смогут бесплатно посещать музеи один раз в месяц.
Поправки разрабатывались с целью улучшения условий жизни многодетных семей, в соответствии с указом президента России. В указе гарантировано право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок многодетным семьям вне зависимости от их места жительства в России, однако в республике Коми отсутствуют парки культуры и отдыха, а также выставки.
Текущий закон предусматривает компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, приоритетный прием детей в дошкольные образовательные организации, пособие на проезд каждого ребенка-школьника в общественном транспорте и приоритетное право на приобретение садовых или огородных участков. Однако, согласно новым поправкам, многодетные семьи в Коми также смогут пользоваться бесплатными посещениями музеев один раз в месяц.