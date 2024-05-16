В Коми многодетным семьям позволят раз в месяц бесплатно посещать музей

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Общественное обсуждение проектов поправок закончится 21 мая. Администрация Коми предлагает дополнить республиканский закон о социальной поддержке населения, чтобы удовлетворить требования указа президента России о мерах социальной поддержки многодетных семей. Министерство культуры и архивного дела Коми опубликовало на портале общественного обсуждения проекты поправок, согласно которым многодетные семьи смогут бесплатно посещать музеи один раз в месяц.

Поправки разрабатывались с целью улучшения условий жизни многодетных семей, в соответствии с указом президента России. В указе гарантировано право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок многодетным семьям вне зависимости от их места жительства в России, однако в республике Коми отсутствуют парки культуры и отдыха, а также выставки.