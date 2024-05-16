В Усть-Вымском районе девушку обвинили в продаже данных абонентов
- 10:30 16 мая
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- Белла Лебедева
Суд назначил девушке меру пресечения в виде подписки о невыезде.
По информации пресс-службы МВД по республике Коми, правоохранительные органы завели уголовное дело в отношении 19-летней сотрудницы мобильного салона в Усть-Вымском районе по обвинению в неправомерном доступе к компьютерной информации.
По данным следствия, молодая женщина отреагировала на предложение незаконного заработка, полученное через мессенджер. С использованием своего служебного положения, она взламывала информационные базы компании, имела доступ к личным данным клиентов, снимая их с экрана компьютера, и отправляла эти снимки заказчику за деньги.
Детали о том, как долго продолжалась данная деятельность, сколько абонентов и от каких операторов были скомпрометированы, а также сумма вознаграждения за это действие, не уточняются в официальном сообщении МВД. Следствие находится в процессе исследования.