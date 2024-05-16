Агроном из Коми ответил на вопросы дачников о рассаде
- 09:00 16 мая
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- Белла Лебедева
Важно соблюдать определенные правила, чтобы растения не переросли и хорошо развились.
Агроном Центра господдержки АПК и рыбного хозяйства Республики Коми, Алексей Мацкевич, поделился советами о том, как правильно высаживать рассаду растений весной.
Одним из важных аспектов является обеспечение рассады достаточным освещением. Ростки нуждаются в свете, поэтому необходимо обеспечить каждому растению необходимое количество света, что поможет им расти прямо и не вытягиваться за светом. Кроме того, желательно снизить температуру в помещении, где находится рассада, чтобы замедлить рост зелени. Отсутствие обильного удобрения также позволит избежать чрезмерного роста растений. Пока достаточно только поливать рассаду.
В то время как томаты, перцы и баклажаны уже поздно сажать на рассаду в этом периоде, с мелкоплодными помидорами черри можно попробовать удачу. Если лето всё-таки заглянет на север, есть шанс успеть вырастить и получить урожай. Однако огурцы и свеклу можно спокойно садить на рассаду. Кабачки, которые быстро растут, лучше подождать еще около 10 дней перед высадкой.
Не стоит спешить с высадкой рассады в открытый грунт, поскольку земля еще слишком холодная, даже для моркови, которую обычно сажают задолго до весны. То же самое относится и к тепличным культурам. Если у вас есть обогреваемая теплица, можно провести эксперименты с высадкой рассады там. Однако эксперты настоятельно рекомендуют подождать еще пару недель и дождаться стабильно теплой температуры, особенно в ночное время.