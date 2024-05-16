Агроном из Коми ответил на вопросы дачников о рассаде

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Важно соблюдать определенные правила, чтобы растения не переросли и хорошо развились. Агроном Центра господдержки АПК и рыбного хозяйства Республики Коми, Алексей Мацкевич, поделился советами о том, как правильно высаживать рассаду растений весной.

Одним из важных аспектов является обеспечение рассады достаточным освещением. Ростки нуждаются в свете, поэтому необходимо обеспечить каждому растению необходимое количество света, что поможет им расти прямо и не вытягиваться за светом. Кроме того, желательно снизить температуру в помещении, где находится рассада, чтобы замедлить рост зелени. Отсутствие обильного удобрения также позволит избежать чрезмерного роста растений. Пока достаточно только поливать рассаду.

В то время как томаты, перцы и баклажаны уже поздно сажать на рассаду в этом периоде, с мелкоплодными помидорами черри можно попробовать удачу. Если лето всё-таки заглянет на север, есть шанс успеть вырастить и получить урожай. Однако огурцы и свеклу можно спокойно садить на рассаду. Кабачки, которые быстро растут, лучше подождать еще около 10 дней перед высадкой.