Четыре человека фиктивно "переселились" в Инту ради пенсий

фото редакции

Несколько россиян из южных регионов страны пожелали получить социальные выплаты наравне с северянами и решили купить «прописку» в Коми. Однако полиция выявила факты фиктивной регистрации и установила, что 62-летняя пенсионерка из Петрозаводска, имеющая квартиру в городе Инта, прописала в ней нескольких россиян из южных регионов страны за вознаграждение. Фактически все «поселенцы» никогда не были в Инте и зарегистрировались лишь для получения повышенных социальных выплат.

Обнаруженный случай фиктивной регистрации стал поводом для возбуждения уголовного дела в отношении владелицы квартиры. Ей грозит уголовная ответственность по статье 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации». Максимальное наказание за это преступление - лишение свободы на срок до трех лет.