В Воркуте пройдет реорганизация детских садов, школ и гимназий

Администрация Воркуты планирует объединить несколько дошкольных образовательных учреждений и уменьшить количество школ в связи с снижением числа детей.

В настоящее время в муниципальной системе образования представлено 16 школ и гимназий, а также 16 детских садов. Наблюдается постоянное уменьшение численности учащихся: за три последних года из школ выбыло 154 ученика, а за период с 1 сентября 2022 года по 1 сентября 2023 года этот показатель составил 106 детей. Также за три года количество дошкольников в учреждениях дошкольного образования сократилось на 589 ребенка, а за период с 1 сентября 2022 года по 1 сентября 2023 года эта цифра уменьшилась на 296 детей.