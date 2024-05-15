В Воркуте пройдет реорганизация детских садов, школ и гимназий
- 11:45 15 мая
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- Белла Лебедева
Администрация Воркуты планирует объединить несколько дошкольных образовательных учреждений и уменьшить количество школ в связи с снижением числа детей.
В настоящее время в муниципальной системе образования представлено 16 школ и гимназий, а также 16 детских садов. Наблюдается постоянное уменьшение численности учащихся: за три последних года из школ выбыло 154 ученика, а за период с 1 сентября 2022 года по 1 сентября 2023 года этот показатель составил 106 детей. Также за три года количество дошкольников в учреждениях дошкольного образования сократилось на 589 ребенка, а за период с 1 сентября 2022 года по 1 сентября 2023 года эта цифра уменьшилась на 296 детей.
В связи с данными изменениями в фактической численности учащихся, планируется провести реорганизацию, как указано в пресс-релизе мэрии Воркуты. К детскому саду №12 "Золотой петушок" (ул. Яновского, 1а) будет присоединен детский сад №41 "Белоснежка" (ул. Гагарина, 9б), а к детскому саду №56 "Смородинка" (ул. Суворова, 23а) – детский сад №34 "Соловушка" (ул. 1-я Линейная, 3а). Кроме того, школа №14 будет объединена с гимназией №1 (поселок Воргашор, ул. Энтузиастов, 15а).
Это приведет к уменьшению количества юридических лиц и персонала, занимающегося административно-управленческой работой. При этом количество зданий детских садов останется неизменным, и школа №14 будет функционировать в здании гимназии №1.