Приехавшие в Коми наркокурьеры лишились автомобиля, смартфонов и свободы
- 09:55 15 мая
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- Белла Лебедева
Один из них ранее был осужден по обвинению в финансовых махинациях с деньгами, полученными преступным путем.
По данным прокуратуры Коми, Сыктывдинский районный суд признал двух мужчин из Воронежской области, 25 и 28 лет, виновными в покушении на незаконный сбыт запрещенных веещств, организованной группой в крупных масштабах.
По данным суда, мужчины из Воронежской области в период с марта по июнь 2023 года выполняли роль курьеров и закладчиков в организованной группе преступников. После того, как получили партию мефедрона в Московской области, они прибыли в Коми на автомобиле "Лада Гранта" и разместили три килограмма наркотиков в шести тайниках рядом с селом Зеленец Сыктывдинского района ночью 28 июня 2023 года.
Утром следующего дня обоих мужчин задержали в селе Выльгорт полицейские. Подозреваемые признали свою вину. Один из них уточнил, что получал оплату криптовалютой, которую обменивал на рубли и переводил на банковскую карту своей матери, после чего делился половиной суммы с соучастником.
Суд вынес приговор обоим мужчинам в виде шести лет тюремного заключения в строгом режиме. Кроме того, каждому из них был назначен штраф: одному в размере 230 тысяч рублей, другому — 200 тысяч. Суд также решил изъять у преступников автомобиль, которым они перемещались, и их мобильные телефоны в пользу государства. Пока приговор не вступил в законную силу.