Приехавшие в Коми наркокурьеры лишились автомобиля, смартфонов и свободы

Один из них ранее был осужден по обвинению в финансовых махинациях с деньгами, полученными преступным путем.

По данным прокуратуры Коми, Сыктывдинский районный суд признал двух мужчин из Воронежской области, 25 и 28 лет, виновными в покушении на незаконный сбыт запрещенных веещств, организованной группой в крупных масштабах.