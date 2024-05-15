Для юных эжвинцев создана "Глиняная сказка"

Фото предоставлено "РОСТом"

В Эжве детей с интеллектуальными нарушениями учат полезным навыкам благодаря уникальному проекту "Глиняная сказка". Как рассказали "Про Городу" организаторы благого дела — просветительская автономная некоммерческая организация "РОСТ" (работает на базе специальной (коррекционной) школы №41 Сыктывкара), "Глиняная сказка" — идея педагога дополнительного образования школы Ольги Щекотиловой. Она больше двух десятков лет занимается лепкой из глины и учит юных сыктывкарцев этому виду творчества. — В рамках проекта проведены более двухсот занятий по лепке с младшеклассниками, — уточнила нашему изданию педагог. - Мелкая моторика влияет на важные процессы в развитии ребенка: речевые способности, мышление, координацию, память и т.д. На кончиках пальцев множество нервных окончаний, которые связаны с разными отделами мозга. Поэтому мы претворяем в жизнь проект по знакомству детей с лепкой из глины.

Все необходимое оборудование и материалы (саму глину и стеки, а также фартуки, коврики и пр.) закуплены на средства гранта, полученного благодаря победе на конкурсе грантов Главы Республики Коми (финансирование выделено Министерством экономического развития, промышленности и транспорта Республики Коми). Это более 177 тысяч рублей.

Организация “РОСТ”, напомним, была создана четыре года назад в столице Коми для реализации общественно полезных проектов по задумке заместителя директора школы Кирилла Гимель. Его тогда поддержала директор Татьяна Насибулина и весь педагогический состав. С того времени коллеги работают в связке не только по обучению и воспитанию детей, но и написанию социальных проектов.

Первый проект, который получил грант, почти полностью вышел из-под пера директора школы. Он назывался "Умное зеркало" и был направлен на внедрение инновационных методов в обучение детей с интеллектуальными нарушениями.

Второй проект носил название "Семицветик" и был нацелен на развитие речи, навыков чтения и осмысленного чтения учащихся начальных классов (идея заведующей библиотеки Елены Навинской и педагога-психолога Ирины Авдеевой).

Нынешний проект "РОСТа" уже третий в качестве победителя конкурса грантов Главы Республики Коми. Тем самым, благодаря такому виду поддержки привлечено уже почти 700 рублей.