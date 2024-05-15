На станции Мульда в Воркуте сошел грузовой вагон

Фото Северо-Западной транспортной прокуратуры

Инцидент случился 13 мая во время маневрирования на железнодорожных путях, обошелся без пострадавших. Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что на станции Мульда в Воркуте произошел сход порожнего грузового вагона принадлежащей компании "ВоркутаУголь".

В свете данного происшествия, транспортные правоохранительные органы решили провести проверку в сотрудничестве с Воркутинской транспортной прокуратурой. Основная цель проверки - выяснить, были ли соблюдены необходимые стандарты и законы о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта во время выполнения работ на данном участке.

Для подробного расследования происшествия и установления его причин, Воркутинская транспортная прокуратура проведет тщательное расследование.