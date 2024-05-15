На станции Мульда в Воркуте сошел грузовой вагон
- 09:00 15 мая
- 0+
- Белла Лебедева
Инцидент случился 13 мая во время маневрирования на железнодорожных путях, обошелся без пострадавших.
Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что на станции Мульда в Воркуте произошел сход порожнего грузового вагона принадлежащей компании "ВоркутаУголь".
В свете данного происшествия, транспортные правоохранительные органы решили провести проверку в сотрудничестве с Воркутинской транспортной прокуратурой. Основная цель проверки - выяснить, были ли соблюдены необходимые стандарты и законы о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта во время выполнения работ на данном участке.
Для подробного расследования происшествия и установления его причин, Воркутинская транспортная прокуратура проведет тщательное расследование.
Определение точной причины схода вагона и выявление возможных нарушений или недостатков в системе безопасности позволит разработать рекомендации и предложить меры, которые позволят устранить возможные проблемы.