Уроженец Коми выступил режиссером пикантной комедии о сложностях брака

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Фильм стал настоящим хитом благодаря своему юмору и отличной игре актеров. Новая комедия под названием "Неприличные гости", которая является дебютной работой молодого режиссера Гоги Мамаджаняна, уже привлекла внимание зрителей и собрала более 600 тысяч долларов в российском прокате.

Мамаджанян родился и вырос в Коми на Удоре. Он рассказал, что его страсть к кинопроизводству возникла во время обучения в киношколе Сарика Андреасяна. Именно благодаря этому опыту и вдохновению он решил снять свой первый фильм "Неприличные гости". Режиссер поделился, что комедийный жанр, основанный на разговорах и с одной локацией, представил некоторые трудности на всех этапах производства.

Однако благодаря таланту и профессионализму команды эти проблемы были преодолены, и на экране зрителям представлена смешная и легкая комедия, которая непременно понравится.