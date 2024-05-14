Уроженец Коми выступил режиссером пикантной комедии о сложностях брака
- 18:00 14 мая
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- Белла Лебедева
Фильм стал настоящим хитом благодаря своему юмору и отличной игре актеров.
Новая комедия под названием "Неприличные гости", которая является дебютной работой молодого режиссера Гоги Мамаджаняна, уже привлекла внимание зрителей и собрала более 600 тысяч долларов в российском прокате.
Мамаджанян родился и вырос в Коми на Удоре. Он рассказал, что его страсть к кинопроизводству возникла во время обучения в киношколе Сарика Андреасяна. Именно благодаря этому опыту и вдохновению он решил снять свой первый фильм "Неприличные гости". Режиссер поделился, что комедийный жанр, основанный на разговорах и с одной локацией, представил некоторые трудности на всех этапах производства.
Однако благодаря таланту и профессионализму команды эти проблемы были преодолены, и на экране зрителям представлена смешная и легкая комедия, которая непременно понравится.
В фильме "Неприличные гости" главные роли исполнили Максим Лагашкин, Екатерина Стулова, Павел Прилучный и Владимир Сычев. Их талантливая игра создала неповторимую химию на экране, что помогло передать зрителям всю комичность и энергию сюжета.