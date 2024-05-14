Средняя Печора находится подо льдом

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Учитывая холодную погоду и низкую водность, предвидится, что вскрытие средней Печоры не произойдет до 18 мая. Согласно предоставленной информации от Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС) республики Коми, завершился сезон ледохода на реках Вычегодского и Мезенского бассейнов. В настоящее время отмечается постепенное снижение уровня воды с различной интенсивностью - от 3 до 34 см за сутки.

Интересно, что на реке Печоре было зафиксировано редкое явление - ледоход на участке от гидропоста Шердино (1200 км) до гидропоста Усть-Щугор (1029 км). Ниже этого участка продолжается наличие ледостава с закраинами до гидропоста Усть-Уса (756 км).