В Сыктывкаре перекроют автомобильное движение по нескольким улицам города
- 16:30 14 мая
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- Белла Лебедева
На сайте администрации столицы Коми появилось постановление о перекрытии движения по ряду дорог.
Такое ограничение связано с проведением ремонтных работ компанией ОАО "Сыктывкарский водоканал" и земляными работами по строительству газопровода.
Согласно документам, начиная с 15 мая и до 7 июня будет ограничено движение по всей ширине проезжей части по улице Колхозной от улицы Интернациональной до дома № 1а по улице Колхозной. Также с 22 мая до 7 июня будет ограничено движение по всей ширине проезжей части по улице Колхозной от улицы Интернациональной до улицы Первомайской. Водители смогут использовать объезд через улицы Ленина, Интернациональную и Первомайскую.
Кроме того, с 13 мая по 10 июня будет ограничено движение транспорта на улице Ломоносова в районе дома № 37 и у дома № 41. В данном случае ограничение связано с проведением земляных работ по строительству газопровода. Движение будет ограничено как по всей ширине тротуара, так и на половину ширины проезжей части.