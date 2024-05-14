В Сыктывкаре перекроют автомобильное движение по нескольким улицам города

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На сайте администрации столицы Коми появилось постановление о перекрытии движения по ряду дорог. Такое ограничение связано с проведением ремонтных работ компанией ОАО "Сыктывкарский водоканал" и земляными работами по строительству газопровода.

Согласно документам, начиная с 15 мая и до 7 июня будет ограничено движение по всей ширине проезжей части по улице Колхозной от улицы Интернациональной до дома № 1а по улице Колхозной. Также с 22 мая до 7 июня будет ограничено движение по всей ширине проезжей части по улице Колхозной от улицы Интернациональной до улицы Первомайской. Водители смогут использовать объезд через улицы Ленина, Интернациональную и Первомайскую.