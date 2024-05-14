В Коми во время летних каникул отдохнут 35 тыс. детей

фото редакции

Эту информацию она представила на заседании президиума Госсовета Коми, посвященному подготовке проведения летних мероприятий для детей и подростков. Министр образования и науки Коми Наталья Якимова сообщила о планах организации летней оздоровительной кампании для 35 тыс. детей в возрасте от 6 до 17 лет в регионе.

Летняя оздоровительная кампания начнется 27 мая и будет охватывать широкий спектр деятельности. По словам министра образования, за последние годы число детей, получающих возможность отдыха, оздоровления и занятий во время летних каникул, увеличивается.

Этим летом откроется 470 площадок для оздоровления детей, включая пришкольные лагеря, лагеря труда и отдыха, а также стационарные лагеря, включая известный "Черноморскую зорьку" в Анапе, отметила Наталья Якимова.

Для реализации всех планов по оздоровлению и отдыху детей в этом году будет задействовано более 5,5 тыс. сотрудников, включая педагогов (2,4 тыс. человек), вожатых (445 человек) и медицинский персонал (601 человек).