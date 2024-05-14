Из-за недостающей буквы в названии онлайн-приложения банка печорец лишился 635 тысяч рублей

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Мошенники продолжают использовать сайты-двойники для обмана и кражи денег с электронных кошельков граждан, информирует пресс-служба МВД по Коми. По данным ОМВД России по Печоре, 54-летний заведующий местного магазина обратился в полицию после того, как ему по телефону позвонил человек, представившийся сотрудником известного финансового учреждения.

Мошенник предупредил мужчину о попытках несанкционированного списания денежных средств со сберегательного счета и предложил переустановить банковское онлайн-приложение, путем перехода по ссылке, присланной в закрытом мессенджере. Веря в слова лжеконсультанта, пострадавший авторизовался на фальшивом сайте, не обнаружив ошибку в названии домена, которое отличалось от оригинала всего лишь отсутствием одной буквы. Как выяснили правоохранительные органы, вся конфиденциальная информация магазинщика попала в руки мошенников, которые оперативно опустошили его электронный кошелек, получив неправомочный доступ к сумме в размере 635 000 рублей.