Жильцам обрушившегося дома в Печоре вернут деньги за капитальный ремонт

Фото ГУ МЧС Коми

В Печоре продолжается разбор завалов дома, сообщает Минстрой Коми. После оперативного совещания, проведенного под председательством главы региона Владимира Уйба, и при участии Минстроя и администрации Печоры, было принято решение о возврате жителям сумм, уплаченных за капитальный ремонт, путем оформления соглашений об изъятии помещений в муниципальную собственность.

Согласно предоставленной информации, с 2014 года было собрано 1 065 595,48 рублей. Для процесса возврата уплаченных взносов необходимо направить в Фонд Республики Коми капремонта МКД следующие документы: заявление с указанием банковских реквизитов, копию документа, подтверждающего право собственности, а также копию паспорта (или копию паспорта представителя, действующего от имени собственника, и копию документа, подтверждающего его право действовать от имени собственника).

Документы можно направить различными способами: в электронной форме через меню обратной связи на сайте Фонда, по электронной почте Фонда (info@regoperatorkomi.ru), через личный кабинет в системе ГИС ЖКХ, либо отправив письмом Почтой России по указанному адресу.

Важно отметить, что нотариальное заверение копий не требуется, и отправка может осуществляться в виде фото или скан-копии, при условии их читаемости.