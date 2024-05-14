В мае турпоток из Коми за границу вырос на 27%

В мае 2024 года число россиян, предпочитающих заграничный отдых в майские праздники, выросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такие данные подтверждает аналитика МегаФона на основе обезличенных данных абонентов в роуминге. Данный общероссийский тренд также отмечается в Республике Коми, где количество путешественников выросло на 27%. Россияне стали чаще выбирать азиатское направление и страны Африки, в то время как популярность Южной Америки и стран СНГ немного снизилась.