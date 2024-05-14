В мае турпоток из Коми за границу вырос на 27%
- 13:00 14 мая
- 0+
- Белла Лебедева
В мае 2024 года число россиян, предпочитающих заграничный отдых в майские праздники, выросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Такие данные подтверждает аналитика МегаФона на основе обезличенных данных абонентов в роуминге. Данный общероссийский тренд также отмечается в Республике Коми, где количество путешественников выросло на 27%. Россияне стали чаще выбирать азиатское направление и страны Африки, в то время как популярность Южной Америки и стран СНГ немного снизилась.
Согласно данным МегаФона, туристы из Коми отдают предпочтение таким странам, как Турция, Белоруссия, Грузия, Казахстан и ОАЭ. В частности, поток туристов из Коми в Турцию увеличился на 53%, в Белоруссию – на 48% и в Грузию – на 85%. Казахстан показал прирост в 92%, а ОАЭ – в 11%.
Следует отметить, что страны Азии также привлекли больше внимания российских туристов, с увеличением туристического потока в полтора раза. Таиланд, Китай, Южная Корея и Мальдивские острова показали значительный прирост. Вьетнам, в свою очередь, увеличил число российских туристов в три раза, что также помогло ему попасть в топ-5 азиатских направлений в майские праздники.