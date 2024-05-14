В поликлинике Усинска после двух лет появился рентген-аппарат
- 12:00 14 мая
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- Белла Лебедева
13 мая в группе медучреждения «ВКонтакте» появилась информация о том, что рентгеновский кабинет взрослой поликлиники Усинской Центральной Районной Больницы возобновил свою работу.
Ранее из-за сложных условий ремонта оборудование находилось в простое с 2022 года. Однако больница смогла решить часть проблем самостоятельно, привлекла специалистов для проведения ремонтных работ и запустила рентгеновский аппарат в рабочий режим.
Рентгеновский аппарат является цифровым и не требует использования пленки. С его помощью возможно проведение различных видов рентгенологических исследований, включая контрастные. Введение в эксплуатацию этого аппарата позволит снизить нагрузку на стационар и увеличить объем принимаемых пациентов.
Обновленное оборудование позволит врачам поликлиники получать более точные и детальные изображения, которые будут использоваться для оценки состояния внутренних органов, костной и мышечной ткани, а также выявления патологических изменений.