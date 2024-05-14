В поликлинике Усинска после двух лет появился рентген-аппарат

Фото: Усинсквя ЦРБ

13 мая в группе медучреждения «ВКонтакте» появилась информация о том, что рентгеновский кабинет взрослой поликлиники Усинской Центральной Районной Больницы возобновил свою работу. Ранее из-за сложных условий ремонта оборудование находилось в простое с 2022 года. Однако больница смогла решить часть проблем самостоятельно, привлекла специалистов для проведения ремонтных работ и запустила рентгеновский аппарат в рабочий режим.

Рентгеновский аппарат является цифровым и не требует использования пленки. С его помощью возможно проведение различных видов рентгенологических исследований, включая контрастные. Введение в эксплуатацию этого аппарата позволит снизить нагрузку на стационар и увеличить объем принимаемых пациентов.