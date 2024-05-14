Прокуратура Сосногорска сочла неразумным сроки расселения аварийного дома
- 11:45 14 мая
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- Белла Лебедева
На данный момент иск находится на рассмотрении.
Прокуратура Сосногорска провела проверку по обращению местного жителя, который сообщил о нарушении прав граждан при принятии администрацией решения о расселении жильцов аварийного дома 14 по улице Вокзальной. Результаты проверки показали, что администрация муниципального района "Сосногорск" в декабре 2021 года признала многоквартирный жилой дом 1945 года постройки аварийным и установила срок расселения жильцов - 2027 год.
Однако в ходе обследования, проведенного с привлечением специалистов контролирующих органов выяснилось, что дом имеет значительную деформацию фундамента, стен и несущих конструкций, что означает, что здание находится на грани разрушения, а совокупный износ составляет 85%.
Прокуратура сочла установленный администрацией срок расселения дома неразумным, поскольку он представляет явную угрозу его обрушения и нанесения вреда жизни и здоровью жильцов. В результате прокуратура направила в суд иск о возложении на администрацию муниципального района "Сосногорск" обязанности принять решение о сокращении срока расселения жильцов аварийного дома.