Прокуратура Сосногорска сочла неразумным сроки расселения аварийного дома

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На данный момент иск находится на рассмотрении.

Прокуратура Сосногорска провела проверку по обращению местного жителя, который сообщил о нарушении прав граждан при принятии администрацией решения о расселении жильцов аварийного дома 14 по улице Вокзальной. Результаты проверки показали, что администрация муниципального района "Сосногорск" в декабре 2021 года признала многоквартирный жилой дом 1945 года постройки аварийным и установила срок расселения жильцов - 2027 год.

Однако в ходе обследования, проведенного с привлечением специалистов контролирующих органов выяснилось, что дом имеет значительную деформацию фундамента, стен и несущих конструкций, что означает, что здание находится на грани разрушения, а совокупный износ составляет 85%.