Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Прокуратура Сосногорска сочла неразумным сроки расселения аварийного дома

Прокуратура Сосногорска сочла неразумным сроки расселения аварийного дома фото редакции

На данный момент иск находится на рассмотрении.

Прокуратура Сосногорска провела проверку по обращению местного жителя, который сообщил о нарушении прав граждан при принятии администрацией решения о расселении жильцов аварийного дома 14 по улице Вокзальной. Результаты проверки показали, что администрация муниципального района "Сосногорск" в декабре 2021 года признала многоквартирный жилой дом 1945 года постройки аварийным и установила срок расселения жильцов - 2027 год.

Однако в ходе обследования, проведенного с привлечением специалистов контролирующих органов выяснилось, что дом имеет значительную деформацию фундамента, стен и несущих конструкций, что означает, что здание находится на грани разрушения, а совокупный износ составляет 85%.

Прокуратура сочла установленный администрацией срок расселения дома неразумным, поскольку он представляет явную угрозу его обрушения и нанесения вреда жизни и здоровью жильцов. В результате прокуратура направила в суд иск о возложении на администрацию муниципального района "Сосногорск" обязанности принять решение о сокращении срока расселения жильцов аварийного дома.

 

...

  • 0

Популярное

Последние новости