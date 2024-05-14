За 24 часа на дорогах Коми пострадали три подростка

В Коми за последние сутки произошли два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых три подростка-пешехода получили травмы.

Как сообщили представители УГИБДД МВД по Коми, первое ДТП произошло 13 мая в 14:10 в городе Усинск. Водитель автомобиля Opel Zafira, 62-летний мужчина, двигался по улице Таежной со стороны улицы Комсомольской в направлении улицы 60 лет Октября. Недалеко от дома №1 на улице Воркутинской водитель сбил двух девушек, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому переходу справа налево, в сторону движения автомобиля.