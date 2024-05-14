За 24 часа на дорогах Коми пострадали три подростка
- 10:30 14 мая
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- Белла Лебедева
В Коми за последние сутки произошли два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых три подростка-пешехода получили травмы.
Как сообщили представители УГИБДД МВД по Коми, первое ДТП произошло 13 мая в 14:10 в городе Усинск. Водитель автомобиля Opel Zafira, 62-летний мужчина, двигался по улице Таежной со стороны улицы Комсомольской в направлении улицы 60 лет Октября. Недалеко от дома №1 на улице Воркутинской водитель сбил двух девушек, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому переходу справа налево, в сторону движения автомобиля.
У одной из пострадавших, 16-летней девушки, была диагностирована черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушиб левой ноги. Еще одна пострадавшая, 15-летняя девушка, получила ушиб ноги и множественные ссадины. Обе девушки не были госпитализированы.
Второе дорожно-транспортное происшествие произошло в городе Сыктывкаре в 17:20. Водитель автомобиля Kia Spectra, 39-летний мужчина, двигался по улице Тентюковской со стороны улицы Лыткина в направлении улицы Петрозаводской. Подросток, 16 лет, переходил проезжую часть справа налево, вне пешеходного перехода, но в зоне видимости водителя Kia. В результате наезда подросток получил ушиб коленного сустава и ссадины. Ему также не потребовалась госпитализация.