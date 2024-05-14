В Коми проведут комплексное наблюдение условий жизни населения

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Данную информацию сообщает Комистат. С 14 мая по 17 июня в Коми проведут комплексное наблюдение условий жизни населения. В рамках этого обследования примут участие около 60 тысяч домохозяйств по всей России, в том числе 459 домохозяйств в 11 населенных пунктах республики.

Адреса для проведения обследования отобрали случайным образом, а опросы проведут специально обученные интервьюеры. Респондентам предложат пройти анкетирование на добровольных началах, без предъявления каких-либо документов.