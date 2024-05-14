В Коми проведут комплексное наблюдение условий жизни населения
- 09:55 14 мая
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- Белла Лебедева
Данную информацию сообщает Комистат.
С 14 мая по 17 июня в Коми проведут комплексное наблюдение условий жизни населения. В рамках этого обследования примут участие около 60 тысяч домохозяйств по всей России, в том числе 459 домохозяйств в 11 населенных пунктах республики.
Адреса для проведения обследования отобрали случайным образом, а опросы проведут специально обученные интервьюеры. Респондентам предложат пройти анкетирование на добровольных началах, без предъявления каких-либо документов.
Результаты обследования предоставят детальную информацию о текущих условиях проживания российских семей, включая жилищные и бытовые условия, удовлетворение образовательных и медицинских потребностей, доступность транспорта, торговли и бытового обслуживания, а также информацию о занятости, условиях труда, социальном обеспечении и социальной защите. Кроме того, будут собраны данные об использовании свободного времени.