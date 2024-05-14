В Усть-Куломском районе подросток на мопеде опрокинулся на проезжую часть

В Усть-Куломне произошло ДТП с участием подростка, на мопеде.

По информации, полученной от УГИБДД МВД по Коми, инцидент произошел 13 мая в 16:50. 14-летний подросток двигался по улице Центральной села Дон на мопеде "Орион" из села Усть-Нем в направлении села Усть-Кулом. Вблизи дома №46 на улице Центральной подросток потерял управление и упал на проезжую часть.