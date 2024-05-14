В Усть-Куломском районе подросток на мопеде опрокинулся на проезжую часть
- 09:00 14 мая
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- Белла Лебедева
В Усть-Куломне произошло ДТП с участием подростка, на мопеде.
По информации, полученной от УГИБДД МВД по Коми, инцидент произошел 13 мая в 16:50. 14-летний подросток двигался по улице Центральной села Дон на мопеде "Орион" из села Усть-Нем в направлении села Усть-Кулом. Вблизи дома №46 на улице Центральной подросток потерял управление и упал на проезжую часть.
В результате аварии несовершеннолетний получил перелом костей голени и был госпитализирован. Подросток был в мотошлеме в момент ДТП.
Учитывая отсутствие у несовершеннолетнего водительских прав и полного совершеннолетия, отец подростка, владелец мопеда, несет ответственность за произошедшее ДТП. В отношении родителя был составлен протокол по части 3 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.