В Воркуте задержали мужчину с поддельными правами

В ходе стандартной процедуры на одной из улиц Воркуты остановили 50-летнего жителя Воркуты, который находился за рулем автомобиля "Газеля".

При предъявлении водительских прав, инспекторы ГИБДД заподозрили неладное, так как удостоверение вызвало у них сомнения в его подлинности. После проведения проверки в базах данных ГИБДД выяснилось, что предъявленное мужчиной водительское удостоверение было зарегистрировано за другим лицом.