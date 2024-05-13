В Воркуте задержали мужчину с поддельными правами
- 10:30 13 мая
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- Белла Лебедева
В ходе стандартной процедуры на одной из улиц Воркуты остановили 50-летнего жителя Воркуты, который находился за рулем автомобиля "Газеля".
При предъявлении водительских прав, инспекторы ГИБДД заподозрили неладное, так как удостоверение вызвало у них сомнения в его подлинности. После проведения проверки в базах данных ГИБДД выяснилось, что предъявленное мужчиной водительское удостоверение было зарегистрировано за другим лицом.
В связи с обнаруженным фактом подделки документа, Следственным отделом возбуждено уголовное дело против подозреваемого по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся подделки, изготовления или оборота поддельных документов.
Подозреваемый пояснил, что получил водительское удостоверение по почте после прохождения обучения через интернет. Такое объяснение, однако, не сняло с него обвинения в использовании поддельного документа, которое является уголовно-наказуемым.