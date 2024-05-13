Стало известно, как Гарик Харламов делал предложение уроженке Сыктывкара

Комик Гарик Харламов подтвердил, что он помолвлен с актрисой Катериной Ковальчук во время выступления в программе "Кстати".

Согласно данным издания "Газета.Ру", Харламов сделал предложение после съемок, когда актриса была в гриме, а ее глаза были заплаканными от сценария.