Стало известно, как Гарик Харламов делал предложение уроженке Сыктывкара
- 09:55 13 мая
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- Белла Лебедева
Комик Гарик Харламов подтвердил, что он помолвлен с актрисой Катериной Ковальчук во время выступления в программе "Кстати".
Согласно данным издания "Газета.Ру", Харламов сделал предложение после съемок, когда актриса была в гриме, а ее глаза были заплаканными от сценария.
«Я скромненько встал на одно колено, как полагается, достал колечко, дождался, пока она скажет «да», потом она помогла мне встать. Там не совсем все получилось. Рабочие клали асфальт. Она вышла, попросила их помочь. Они пришли, вот так за ремень ковшом меня подняли. Когда уже я встал, понял, что больше на колено никогда вставать не буду», — заявил Гарик Харламов.
В 2020 году Гарик Харламов развелся со своей предыдущей женой, Кристиной Асмус, и через месяц после этого начал встречаться с Катериной Ковальчук. Мать Гарика неоднократно выражала свою радость по поводу их отношений. В начале февраля появилась информация о их разрыве, но недавно сам Гарик Харламов опроверг эти слухи, подтвердив свое помолвку с Катериной Ковальчук.