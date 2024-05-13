Администрация Сыктывкара признала дом в заречном поселке аварийным
- 09:00 13 мая
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- Белла Лебедева
Администрация Сыктывкара впервые издала постановление об объявлении дома аварийным и его последующем сносе.
Глава города Владимир Голдин подписал постановление о классификации дома №4 по улице Пихтовой в поселке Седкыркещ как аварийный, с последующим планом его сноса.
Этот одноэтажный деревянный дом был построен в 1956 году и в настоящее время содержит четыре квартиры общей площадью около 109 квадратных метров, при этом уровень износа здания составляет примерно 50%.
В соответствии с постановлением, администрация примет меры по расселению жителей этого дома до 2030 года. Комитет жилищной политики получил поручение направить уведомления собственникам предложений о помещениях маневренного фонда, предназначенных для временного проживания.
В столице Коми насчитывается свыше 1300 деревянных домов, из которых более 860 признаны аварийными и подлежащими сносу. За 2023 год мэрия Сыктывкара издала 29 постановлений об аварийной классификации и последующем сносе зданий, среди которых имеется еще один дом на улице Пихтовой в Седкыркеще — №14.