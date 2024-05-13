Администрация Сыктывкара признала дом в заречном поселке аварийным

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Администрация Сыктывкара впервые издала постановление об объявлении дома аварийным и его последующем сносе. Глава города Владимир Голдин подписал постановление о классификации дома №4 по улице Пихтовой в поселке Седкыркещ как аварийный, с последующим планом его сноса.

Этот одноэтажный деревянный дом был построен в 1956 году и в настоящее время содержит четыре квартиры общей площадью около 109 квадратных метров, при этом уровень износа здания составляет примерно 50%.

В соответствии с постановлением, администрация примет меры по расселению жителей этого дома до 2030 года. Комитет жилищной политики получил поручение направить уведомления собственникам предложений о помещениях маневренного фонда, предназначенных для временного проживания.