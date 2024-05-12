Воркутинский суд осудил мать с сыном, похитивших два ноутбука

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Воркутинский городской суд Республики Коми рассмотрел уголовное дело в отношении двух местных жителей, Воркутинский городской суд Республики Коми рассмотрел дело о двух местных жителях, которые обвиняются в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ - кража чужого имущества группой лиц по предварительному сговору. Государственное обвинение поддержал прокурор Воркуты, сообщило республиканское надзорное ведомство.

По данным расследования, мать и сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитили ноутбук в местном магазине электроники, заранее распределив между собой преступные роли. После похищения сын предложил украсть другой, что и произошло.

Женщина заявила, что она пыталась отговорить сына от хищения, но безуспешно. Их действия зафиксировали на камеры видеонаблюдения. При осмотре их квартиры украденное имущество было найдено и добровольно изъято.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, объявил мать и сына виновными. Сыну было назначено 1 год исправительных работ, а матери - 200 часов обязательных работ.