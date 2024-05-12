В Коми двух угонщиков АЗ-2104 отправят в колонию

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Они решили покататься, предполагая, что это отличный способ провести время. В ночь с 30 на 31 октября 2023 года двое молодых жителей Ухты решили провести весёлую ночь и придумали уголовно наказуемый способ развлечения - угон автомобиля. Их выбор пал на ВАЗ-21043. Один из парней стоял на страже, в то время как второй проник внутрь автомобиля через незапертую дверь и смог запустить двигатель.

Однако угонщик не справился с управлением и съехал в кювет. Неспособные вытолкнуть автомобиль на дорогу, преступники смогли скрыться с места происшествия. Однако их радость от приключения была недолгой.

После расследования дела, установлено, что угон автомобиля совершен группой лиц по предварительному сговору. Обоих подозреваемых - 20-летнего парня из Воркуты и 19-летнего ухтинца - признали виновными в совершении указанного преступления. Речь идёт о преступлении, предусмотренном "а" частью 2 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации - угон, совершённый группой лиц по предварительному сговору.

Оба обвиняемых полностью признали свою вину и выразили раскаяние. Одному из них назначили наказание в виде 9 месяцев лишения свободы, а второму - 1 год и 3 месяца лишения свободы. Оба будут отбывать свои наказания в исправительной колонии общего режима.