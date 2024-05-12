В Печоре спасатели завершили разбор завала в месте частичного обрушения дома

ГУ МЧС по Коми

В подъезде, который обрушился, жителей не было. Сегодня, 12 мая, главное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) по Коми подтвердило завершение поисково-спасательных работ на месте обрушения общежития по адресу: Печорский проспект, 69.

Отмечается, что в результате разбора завала у пострадавших нет травм. Ранее стало известно, что здание давно имело признаки аварийности, а заселили его частично.

Из-за обрушения этого пятиэтажного здания в пунктах временного содержания разместили 14 человек, которые эвакуировали из соседних к обрушению квартир. В настоящее время они получают необходимое поселение и помощь от соответствующих организаций.