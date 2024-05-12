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В Печоре спасатели завершили разбор завала в месте частичного обрушения дома

В Печоре спасатели завершили разбор завала в месте частичного обрушения домаГУ МЧС по Коми

В подъезде, который обрушился, жителей не было. 

Сегодня, 12 мая, главное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) по Коми подтвердило завершение поисково-спасательных работ на месте обрушения общежития по адресу: Печорский проспект, 69.

Отмечается, что в результате разбора завала у пострадавших нет травм. Ранее стало известно, что здание давно  имело признаки аварийности, а заселили его частично.

Из-за обрушения этого пятиэтажного здания в пунктах временного содержания разместили 14 человек, которые эвакуировали из соседних к обрушению квартир. В настоящее время они получают необходимое поселение и помощь от соответствующих организаций.

Министерство строительства и ЖКХ Коми отметило, что в соответствии с законодательством 104 помещения в здании площадью 2084 квадратных метров подлежат расселению. Жильцам, чьи квартиры подлежат сносу, выплатят компенсацию, которая предположительно составит 25,4 тысячи рублей за квадратный метр, согласно установленной цене Министерством строительства и ЖКХ Коми на сегодняшний день. В дальнейшем здание будет полностью снесено.

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