В Печоре спасатели завершили разбор завала в месте частичного обрушения дома
- 15:45 12 мая
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- Белла Лебедева
В подъезде, который обрушился, жителей не было.
Сегодня, 12 мая, главное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) по Коми подтвердило завершение поисково-спасательных работ на месте обрушения общежития по адресу: Печорский проспект, 69.
Отмечается, что в результате разбора завала у пострадавших нет травм. Ранее стало известно, что здание давно имело признаки аварийности, а заселили его частично.
Из-за обрушения этого пятиэтажного здания в пунктах временного содержания разместили 14 человек, которые эвакуировали из соседних к обрушению квартир. В настоящее время они получают необходимое поселение и помощь от соответствующих организаций.
Министерство строительства и ЖКХ Коми отметило, что в соответствии с законодательством 104 помещения в здании площадью 2084 квадратных метров подлежат расселению. Жильцам, чьи квартиры подлежат сносу, выплатят компенсацию, которая предположительно составит 25,4 тысячи рублей за квадратный метр, согласно установленной цене Министерством строительства и ЖКХ Коми на сегодняшний день. В дальнейшем здание будет полностью снесено.