Жители Коми ночью застали северное сияние

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В ночь с 11 на 12 мая произошла самая мощная геомагнитная буря последних двух десятилетий. Одним из проявлений геомагнитной бури стало явление северного сияния, которое украсило ночное небо над Коми и другими местами.

Члены сыктывкарского астрономического клуба заметили это природное явление и сделали несколько фотографий. На снимках были видны части созвездия Медведицы, что добавило особой привлекательности этому природному зрелищу.

Также северное сияние заметили жители столицы Коми и около торгового центра "Радуга". Некоторые из них сделали фотографии и опубликовали их в социальных сетях, где получили положительные отзывы и впечатления от других пользователей.