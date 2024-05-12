Жители Коми ночью застали северное сияние
- 14:30 12 мая
- 0+
- Белла Лебедева
В ночь с 11 на 12 мая произошла самая мощная геомагнитная буря последних двух десятилетий.
Одним из проявлений геомагнитной бури стало явление северного сияния, которое украсило ночное небо над Коми и другими местами.
Члены сыктывкарского астрономического клуба заметили это природное явление и сделали несколько фотографий. На снимках были видны части созвездия Медведицы, что добавило особой привлекательности этому природному зрелищу.
Также северное сияние заметили жители столицы Коми и около торгового центра "Радуга". Некоторые из них сделали фотографии и опубликовали их в социальных сетях, где получили положительные отзывы и впечатления от других пользователей.
Одна из групп в социальной сети "ВКонтакте" "Мы из Сыктывкара" также опубликовала несколько снимков северного сияния над городом.