В одной из сыктывкарских гостиниц произошла массовая драка
- 13:00 12 мая
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- Белла Лебедева
По всем фактам проводится проверка.
Согласно сообщению пресс-службы регионального управления, за прошедшую неделю, более 100 раз сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии в Республике Коми выезжали на охраняемые объекты по сигналу "тревога".
В результате совместных действий групп задержания, находившихся на маршрутах патрулирования, было задержано более 35 человек и пресечены 10 попыток хищения имущества различных организаций.
На одном из происшествий, росгвардейцы оказались на месте драки между постояльцами одной гостиницы в Сыктывкаре. В результате двое мужчин были госпитализированы, а двое других задержаны и переданы в полицию для дальнейшего разбирательства.
Еще один случай произошел в кафе города Печоры, где двое мужчин, находившихся в состоянии опьянения, были задержаны за нарушение работы персонала и отдыху посетителей.