В одной из сыктывкарских гостиниц произошла массовая драка

Фото Управления Росгвардии по Коми

По всем фактам проводится проверка. Согласно сообщению пресс-службы регионального управления, за прошедшую неделю, более 100 раз сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии в Республике Коми выезжали на охраняемые объекты по сигналу "тревога".

В результате совместных действий групп задержания, находившихся на маршрутах патрулирования, было задержано более 35 человек и пресечены 10 попыток хищения имущества различных организаций.

На одном из происшествий, росгвардейцы оказались на месте драки между постояльцами одной гостиницы в Сыктывкаре. В результате двое мужчин были госпитализированы, а двое других задержаны и переданы в полицию для дальнейшего разбирательства.