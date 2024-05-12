Из-за резкой остановки автобуса у сыктывкарки случился гипертонический криз

Фото УГИБДД МВД по Коми

Представители ГИБДД начали проверку данного инцидента, для выяснения обстоятельств случившегося. В результате нештатной ситуации, произошедшей на улице Станционная в Сыктывкаре 11 мая в 10:09, пассажирка автобуса НефАЗ получила травмы. Врачи поставили ей диагноз черепно-мозговой травмы и гипертоничесий криз.

Согласно сообщению отдела ГИБДД МВД по Коми, автобус следовал по улице Станционная со стороны улицы Морозова и, напротив дома №1/12 на улице Маркова, резко затормозил. Пассажирка от неожиданности упала в салоне.

Пострадавшей женщине 1964 года рождения немедленно оказали медицинскую помощь на месте происшествия. После диагностики у нее выявили серьезные травмы. Однако, несмотря на их тяжесть, госпитализация не потребовалась.