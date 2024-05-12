Из-за резкой остановки автобуса у сыктывкарки случился гипертонический криз
- 12:00 12 мая
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- Белла Лебедева
Представители ГИБДД начали проверку данного инцидента, для выяснения обстоятельств случившегося.
В результате нештатной ситуации, произошедшей на улице Станционная в Сыктывкаре 11 мая в 10:09, пассажирка автобуса НефАЗ получила травмы. Врачи поставили ей диагноз черепно-мозговой травмы и гипертоничесий криз.
Согласно сообщению отдела ГИБДД МВД по Коми, автобус следовал по улице Станционная со стороны улицы Морозова и, напротив дома №1/12 на улице Маркова, резко затормозил. Пассажирка от неожиданности упала в салоне.
Пострадавшей женщине 1964 года рождения немедленно оказали медицинскую помощь на месте происшествия. После диагностики у нее выявили серьезные травмы. Однако, несмотря на их тяжесть, госпитализация не потребовалась.
Позже стало известно, что водитель автобуса имеет стаж управления транспортными средствами с 2011 года. За это время он уже семь раз становился объектом административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.