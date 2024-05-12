В Сысольском районе водитель съехал с трассы в кювет
- 11:45 12 мая
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- Белла Лебедева
Водитель утратил контроль над своим автомобилем и съехал в кювет.
В результате автомобильной аварии, произошедшей вечером 11 мая на 685-м километре дороги Чебоксары — Йошкар-Ола — Киров — Сыктывкар, водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, мужчина, родившийся в 1971 году, был доставлен в больницу с травмой головы.
Сотрудники скорой медицинской помощи оказали первую помощь пострадавшему водителю и затем доставили его в ближайшую больницу. Врачи поставили диагноз - ушибленная рана головы в сочетании с подозрением на тяжелую черепно-мозговую травму. Водителя госпитализировали для дальнейшего наблюдения и лечения.
Кроме того, стало известно, что водитель находится за рулем с 1997 года.
Полиция начала все необходимые проверки, чтобы определить причину произошедшего.