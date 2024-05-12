В Сысольском районе водитель съехал с трассы в кювет

Фото УГИБДД МВД по Коми

Водитель утратил контроль над своим автомобилем и съехал в кювет. В результате автомобильной аварии, произошедшей вечером 11 мая на 685-м километре дороги Чебоксары — Йошкар-Ола — Киров — Сыктывкар, водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, мужчина, родившийся в 1971 году, был доставлен в больницу с травмой головы.

Сотрудники скорой медицинской помощи оказали первую помощь пострадавшему водителю и затем доставили его в ближайшую больницу. Врачи поставили диагноз - ушибленная рана головы в сочетании с подозрением на тяжелую черепно-мозговую травму. Водителя госпитализировали для дальнейшего наблюдения и лечения.

Кроме того, стало известно, что водитель находится за рулем с 1997 года.