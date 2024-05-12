Жильцам разрушенного дома в Печоре компенсируют покупку квартир

Фото пресс-службы главы Коми

Здание по адресу Печорский проспект, дом №69, находится в настоящее время под охраной сотрудников ОМВД и контролем экстренных служб. Все жильцы этого дома были эвакуированы, при этом некоторые из них временно находятся у родственников, а девять человек выразили желание разместиться в пункте временного размещения.

По указанию главы Коми, с 12 мая жильцам предоставят трёхразовое горячее питание. Также в пункте временного размещения будет работать представитель администрации муниципального округа.