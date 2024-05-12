Жильцам разрушенного дома в Печоре компенсируют покупку квартир
- 09:55 12 мая
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- Белла Лебедева
Здание по адресу Печорский проспект, дом №69, находится в настоящее время под охраной сотрудников ОМВД и контролем экстренных служб.
Все жильцы этого дома были эвакуированы, при этом некоторые из них временно находятся у родственников, а девять человек выразили желание разместиться в пункте временного размещения.
По указанию главы Коми, с 12 мая жильцам предоставят трёхразовое горячее питание. Также в пункте временного размещения будет работать представитель администрации муниципального округа.
Глава региона поручил индивидуально рассмотреть вопрос предоставления жилья в маневренном фонде семьям с детьми до тех пор, пока не будет найдено постоянное жилье для них. С 13 мая по указанию Владимира Уйба начнут поступать выплаты денежных компенсаций жильцам для приобретения квартир. Также правительство республики получило поручение рассмотреть возможность выделения дополнительных средств для компенсации потери имущества.