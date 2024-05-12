В Коми 12 мая ожидается погода выше нуля и мокрый снег
- 09:00 12 мая
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- Белла Лебедева
фото редакции
Такой прогноз дает региональный Центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
12 мая в городах и районах республики ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер будет умеренным и порывистым, дующим северным и северо-западным направлением.
В Сыктывкаре и Троицко-Печорске температура воздуха составит +4...+6°С. В Ухте и Вуктыле столбики термометров покажут +3...+5°С.
В Объячево ожидается самая теплая погода с температурой +5...+7°С. В Усинске и Печоре ожидается +2...+4°С. В Усть-Цильме прогнозируют +1...+3°С.
В Инте пока что ожидается холодная погода с температурой -1...+1°С. В Воркуте будет холодно с температурой -1...-3°С, осадков не ожидается.