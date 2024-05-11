Спасатели Коми опубликовали кадры разрушения в печорском доме
- 19:15 11 мая
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- Белла Лебедева
Спасатели зафиксировали на видео разрушение бывшего аварийного общежития с высоты, чтобы показать масштаб происшествия, которое произошло днем 11 мая.
Согласно предыдущим сообщениям, аварийное здание частично обрушилось с первого по пятый этаж. По официальным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Всех жильцов успели эвакуировать: выведено 14 человек, включая пятерых детей. Ряд вынужденных жильцев временно разместили у родственников, не исключено, что им предоставят жилье из маневренного фонда.
Прокуратура Коми начала проверку по поводу случившегося происшествия. Для координации действий оперативных служб на месте аварии уже присутствовал Печорский межрайонный прокурор Роман Якименко.
Глава республики Владимир Уйба также прибыл в Печору, чтобы лично ознакомиться с обстановкой.