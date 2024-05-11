Спасатели Коми опубликовали кадры разрушения в печорском доме

Спасатели зафиксировали на видео разрушение бывшего аварийного общежития с высоты, чтобы показать масштаб происшествия, которое произошло днем 11 мая.

Согласно предыдущим сообщениям, аварийное здание частично обрушилось с первого по пятый этаж. По официальным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Всех жильцов успели эвакуировать: выведено 14 человек, включая пятерых детей. Ряд вынужденных жильцев временно разместили у родственников, не исключено, что им предоставят жилье из маневренного фонда.